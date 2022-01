Competenze non cognitive, il testo sul nuovo metodo didattico approvato alla Camera. Casa (M5S): un seme d’innovazione della scuola italiana (Di martedì 11 gennaio 2022) “L’approvazione alla Camera del testo sulle Competenze non cognitive segna l’inizio di un percorso importante. Mai come in questo momento la scuola ha il compito di ricomporre il disorientamento verso il mondo circostante delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 11 gennaio 2022) “L’approvazionedelsullenonsegna l’inizio di un percorso importante. Mai come in questo momento laha il compito di ricomporre il disorientamento verso il mondo circostante delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. L'articolo .

Advertising

SimoneAlliva : Non firmerò nessuna petizione presentata da parlamentari della Repubblica. Ridicolo che un cittadino debba preoccup… - Corriere : Diana Del Bufalo si scusa per le frasi contro il vaccino: «Non ho competenze per parlarne» - solamentenadia : Oggi è stata una giornata che deve far riflettere. ‘Gentaglia’ che strumentalizza, non solo articoli di giornali a… - TweetBupu : @EmanuelaErre O magari si fidano di te perché sanno che hai l'esperienza e le competenze necessarie e preferiscono… - Giacomio_ : RT @lucabattanta: Finalmente hanno capito che il lasciapassare verde serviva per una riduzione artificiale della domanda? Il ministro dell'… -