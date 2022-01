Advertising

fisco24_info : Commercio: in calo le vendite al dettaglio a novembre, -0,4%: Istat, in aumento del 12,5% su base annua - Radio1Rai : ??#Istat Commercio A novembre vendite al dettaglio in lieve calo (-0,4%). Su base annua dato positivo +12,5%. - fordeborah5 : RT @istat_it: Commercio al dettaglio: a novembre 2021 vendite -0,4% su ottobre e +12,5% su novembre 2020 #istat - MediasetTgcom24 : Commercio, Istat: vendite novembre -0,4%,+12,5% su anno #istat - istat_it : Commercio al dettaglio: a novembre 2021 vendite -0,4% su ottobre e +12,5% su novembre 2020 #istat… -

Ultime Notizie dalla rete : Commercio Istat

Istat

A novembre 2021 si stima un calo congiunturale per le vendite al dettaglio ( - 0,4% in valore e - 0,6% in volume). Lo rende noto l', spiegando che sono in diminuzione le vendite dei beni alimentari ( - 0,9% in valore e - 1,2% in volume), mentre quelle dei beni non alimentari risultano pressoché stazionarie (0,0% in valore e -...... l'comunica i dati sulal dettaglio a novembre. In agenda anche il rapporto della Banca mondiale sulle prospettive economiche globali. Ma il piatto forte delal giornata, come detto, ...Il 64% degli italiani ha spostato parte dei propri acquisti dal web ai negozi tradizionali, con una tendenza a recuperare il contatto diretto con i prodotti, ...Milano, 11 gen. (LaPresse) - A novembre 2021 si stima un calo congiunturale per le vendite al dettaglio (-0,4% in valore e -0,6% in volume). Sono in ...