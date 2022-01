Come True, la recensione: se le presenze che popolano gli incubi diventano immagini da catturare (Di martedì 11 gennaio 2022) La recensione di Come True: grazie al blu-ray Midnight Factory abbiamo scoperto il fanta-horror del canadese Anthony Scott Burns; una suggestiva e affascinante lettura sulle oscure presenze negli incubi, che purtroppo si perde un po' nella seconda parte. Grazie alla recente uscita homevideo della Midnight Factory, abbiamo scoperto un fanta-horror molto particolare diretto da Anthony Scott Burns, cineasta e musicista canadese alla seconda prova regia dopo Our House del 2018. Come vedremo nella recensione di Come True, attraverso la vicenda di una problematica diciottenne, il film punta tutto su un argomento spesso trattato nel cinema di genere, ovvero quello riguardante sogni, incubi, babau e derivati. Lo fa con ... Leggi su movieplayer (Di martedì 11 gennaio 2022) Ladi: grazie al blu-ray Midnight Factory abbiamo scoperto il fanta-horror del canadese Anthony Scott Burns; una suggestiva e affascinante lettura sulle oscurenegli, che purtroppo si perde un po' nella seconda parte. Grazie alla recente uscita homevideo della Midnight Factory, abbiamo scoperto un fanta-horror molto particolare diretto da Anthony Scott Burns, cineasta e musicista canadese alla seconda prova regia dopo Our House del 2018.vedremo nelladi, attraverso la vicenda di una problematica diciottenne, il film punta tutto su un argomento spesso trattato nel cinema di genere, ovvero quello riguardante sogni,, babau e derivati. Lo fa con ...

