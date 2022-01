Come Novak Djokovic è diventato un simbolo patriottico per la Serbia nazionalista (Di martedì 11 gennaio 2022) Nei giorni scorsi il caso Djokovic ha scatenato le reazioni del governo di Belgrado, a partire dal presidente della Repubblica Aleksandar Vucic, che ha definito il tennista vittima di «una caccia alle streghe politica». Gli hanno fatto presto eco il capo del governo serbo Ana Brnabic, che ha garantito il pieno sostegno dell’esecutivo serbo all’atleta, e il ministro degli Esteri Ivica Dacic, secondo cui la questione potrebbe compromettere i rapporti tra Serbia e Australia. È facile intuire che questa storia non riguardi solamente la partecipazione di Novak Djokovic all’Australian Open. C’è qualcosa di più dietro tutto questo. È un discorso che parte dalla Serbia stessa, intesa Come Stato-nazione, che si basa largamente sull’identificazione con il suo tennista, di gran lunga lo sportivo ... Leggi su linkiesta (Di martedì 11 gennaio 2022) Nei giorni scorsi il casoha scatenato le reazioni del governo di Belgrado, a partire dal presidente della Repubblica Aleksandar Vucic, che ha definito il tennista vittima di «una caccia alle streghe politica». Gli hanno fatto presto eco il capo del governo serbo Ana Brnabic, che ha garantito il pieno sostegno dell’esecutivo serbo all’atleta, e il ministro degli Esteri Ivica Dacic, secondo cui la questione potrebbe compromettere i rapporti trae Australia. È facile intuire che questa storia non riguardi solamente la partecipazione diall’Australian Open. C’è qualcosa di più dietro tutto questo. È un discorso che parte dallastessa, intesaStato-nazione, che si basa largamente sull’identificazione con il suo tennista, di gran lunga lo sportivo ...

