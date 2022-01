"Come li hanno beccati in spiaggia". Gossip-terremoto su Belen Rodriguez: fuori il nome super-vip (Di martedì 11 gennaio 2022) Da quando è tornata single per la fine della relazione con Antonino Spinalbese, il Gossip è tornato a riaccendersi su Belen Rodriguez. Dopo che nelle scorse settimane aveva incontrato Marco Borriello, uno dei suoi ex storici a cui ha fatto conoscere la piccola Luna Marì, adesso stanno circolando delle indiscrezioni su un altro ex calciatore. Si tratta di Ezequiel Lavezzi, che già nel 2019 era stato accostato alla showgirl argentina. Quest'ultima si trova in Uruguay insieme alla sua amica Patrizia Griffini: un viaggio-vacanza, che Belen ha probabilmente voluto fare per rilassarsi dopo aver trascorso settimane difficili, soprattutto dal punto di vista emotivo e sentimentale. Negli ultimi giorni si è fatto sempre più insistente il Gossip sulla Rodriguez e Lavezzi, dato che pure ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Da quando è tornata single per la fine della relazione con Antonino Spinalbese, ilè tornato a riaccendersi su. Dopo che nelle scorse settimane aveva incontrato Marco Borriello, uno dei suoi ex storici a cui ha fatto conoscere la piccola Luna Marì, adesso stanno circolando delle indiscrezioni su un altro ex calciatore. Si tratta di Ezequiel Lavezzi, che già nel 2019 era stato accostato alla showgirl argentina. Quest'ultima si trova in Uruguay insieme alla sua amica Patrizia Griffini: un viaggio-vacanza, cheha probabilmente voluto fare per rilassarsi dopo aver trascorso settimane difficili, soprattutto dal punto di vista emotivo e sentimentale. Negli ultimi giorni si è fatto sempre più insistente ilsullae Lavezzi, dato che pure ...

Advertising

Petrux9 : Oggi altri problemi alla moto mi hanno fatto fermare ancora, non capisco perché. Comunque a parte l’arrabbiatura, l… - manlius84 : Quasi tutti i media italiani riportano 'temibile nuova variante' comparsa a Cipro: 'deltacron' Ma virologi come… - lmisculin : Le sentite condoglianze che state leggendo su Sassoli sono genuine: era davvero apprezzato in maniera trasversale,… - ringetto65 : RT @Aquintoc: Agli #ex5S voglio dire una cosa:potevano non calarsi nella ?? e rimanere intonsi,hanno preferito combattere per il RDC, dimezz… - boystoshare : RT @undisciplined87: ????5 big dicks used me in a gangbang like a slut?? ????5 cazzoni mi hanno fatto gangbang e usato come Troia?? ??https://t.c… -