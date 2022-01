Colpo di testa per Sofia di Svezia: la nuova frangia lunghissima le copre gli occhi (Di martedì 11 gennaio 2022) Le dimensioni che piacciono alla principessa Sofia di Svezia sono queste. L’ultimo suo Colpo di testa, conferma questa predilezione. La principessa e Duchessa, ex modella, ha inaugurato il nuovo anno con una nuova frangia. Anzi, molto probabilmente, con la prima frangia della sua vita. Un nuovo taglio capelli con frangia che ha pescato dalle tendenze capelli del 2022. Dove la frangia, soprattutto quella a collo di bottiglia, gioca un ruolo fondamentale. La principessa ha colto due occasioni in una sola volta. Con la nuova frangia ha inaugurato il 2022 e festeggiato, a Stoccolma, i primi 100 anni della Democrazia Svedese. Sofia di Svezia: nuovo taglio capelli con ... Leggi su amica (Di martedì 11 gennaio 2022) Le dimensioni che piacciono alla principessadisono queste. L’ultimo suodi, conferma questa predilezione. La principessa e Duchessa, ex modella, ha inaugurato il nuovo anno con una. Anzi, molto probabilmente, con la primadella sua vita. Un nuovo taglio capelli conche ha pescato dalle tendenze capelli del 2022. Dove la, soprattutto quella a collo di bottiglia, gioca un ruolo fondamentale. La principessa ha colto due occasioni in una sola volta. Con laha inaugurato il 2022 e festeggiato, a Stoccolma, i primi 100 anni della Democrazia Svedese.di: nuovo taglio capelli con ...

