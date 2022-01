(Di martedì 11 gennaio 2022) Frascati. Sono molto gravi le condizioni di un 53enne romano che nella giornata di ieri, intorno alle 15.30, si è schiantato con il suocontro uncaduto durante la corsa.poi a lungo incastrato sotto l’oggetto pesante, con gravi ferite. Stava percorrendo Via Vigne di Colle Pisano, una strada periferica di Frascati al confine con la città di Roma, a bordo del suo mezzo a due ruote. Leggi anche: Paura a Frascati, rapina a mano armata: esploso un colpo,il proprietario Si schianta contro uncaduto a Frascati All’improvviso,si trovava a ridosso di una discesa ha incrociato un grossodella Telecom che era caduto sulla carreggiata. Ilha preso in pieno il corpo del conducente del ...

CorriereCitta : Colpito da un palo mentre viaggiava con lo scooter: l'uomo è rimasto schiacciato sull'asfalto

Restano ancora gravi le condizioni del 53enne romano che ieri pomeriggio, alle 15.30, stava percorrendo via Vigne di Colle Pisano, strada periferica di Frascati al confine con Roma, quando mentre era in disc ...