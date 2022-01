Colle | scricchiola l' asse Pd-5S | cosa succede in Lombardia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Colle scricchiola

il Giornale

"Manipolazione istituzionale", Pasquino denuncia il rischio con Draghi alL'analisi della ... ahimè,. Sarà un caso che da quando Draghi ha annunciato di essere a disposizione per il ...La maggioranza di unità nazionale, dunque,su sé stessa, sull'impossibilità di trovare ...un peso determinante (o presuntivamente tale) nel momento in cui Draghi dovesse traslocare al...Il Pd sorpreso dall'elezione in Lombardia di un grande elettore grillino. Boccia incolpa il centrodestra, ma la Lega: "Rotto l'asse" ...Il deputato: Non credo ci sia chi vuole abbattere Conte: sarebbe come segare il ramo su cui si è seduti. «Vogliamo fare come gli struzzi?». In che senso, scusi? «Il governo scricchiola, con queste ten ...