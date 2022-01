Clandestini, Europa colabrodo: 200mila ingressi nel 2021, un terzo in Italia. La Lamorgese dorme (Di martedì 11 gennaio 2022) Europa colabrodo. Presa d’assalto dalle immigrazioni irregolari. Di cui un terzo nel nostro Paese. Nel 2021 in Europa sono arrivati irregolarmente poco meno di 200mila Clandestini, una esercito che rappresenta il record di ingressi dal 2017. Secondo i dati comunicati da Frontex. L’aumento è del 36% rispetto al 2019 e del 57% rispetto al 2020, anno pesantemente segnato dai lockdown. Che aveva ridotto la mobilità globale. Clandestini, Frontex: record di ingressi dal 2017 Nel complesso sono 196.034 gli ingressi irregolari nell’Ue nel 2021.L’aumento – spiega l’agenzia Ue – indica che “altri fattori, diversi dalla rimozione delle restrizioni alla mobilità globale, sono la causa ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 11 gennaio 2022). Presa d’assalto dalle immigrazioni irregolari. Di cui unnel nostro Paese. Nelinsono arrivati irregolarmente poco meno di, una esercito che rappresenta il record didal 2017. Secondo i dati comunicati da Frontex. L’aumento è del 36% rispetto al 2019 e del 57% rispetto al 2020, anno pesantemente segnato dai lockdown. Che aveva ridotto la mobilità globale., Frontex: record didal 2017 Nel complesso sono 196.034 gliirregolari nell’Ue nel.L’aumento – spiega l’agenzia Ue – indica che “altri fattori, diversi dalla rimozione delle restrizioni alla mobilità globale, sono la causa ...

