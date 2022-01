CIV SBK | Canepa e Krummenacher pronti alla sfida tricolore con Yamaha - News

Advertising

MT0733915796 : RT @gponedotcom: Carnevali e Frappola con il team Pedercini nel CIV SS300 2022: La prossima stagione il team Pedercini si presenterà ai nas… - Andrea808944501 : RT @gponedotcom: Carnevali e Frappola con il team Pedercini nel CIV SS300 2022: La prossima stagione il team Pedercini si presenterà ai nas… - gponedotcom : Carnevali e Frappola con il team Pedercini nel CIV SS300 2022: La prossima stagione il team Pedercini si presenterà… - doctorhoover : RT @LiveGPit: #CIV Keope Motor Team Yamaha all’assalto della SBK con Canepa e Krummenacher ?? @TheRealDB88 - LiveGPit : #CIV Keope Motor Team Yamaha all’assalto della SBK con Canepa e Krummenacher ?? @TheRealDB88 -

Ultime Notizie dalla rete : CIV SBK

Stiamo parlando di Fuligni, che sembra destinato a restare per compiere il definitivo salto nel mondiale, dopo alcune buone prestazioni nelSSP. Come detto invece la moto cambierà, e ...Superbike: Nic Canepa al via (ancora) con YamahaSBK: La prossima stagione il team Pedercini si presenterà ai nastri di partenza del CIV SuperSport 300 con una coppia giovanissima composta dal riconfermato Leonardo Carnevali e la new entry Antonio F ...Il Barni Spark Racing Team conferma Pirro e Spinelli nel CIV, e nel mondiale punta tutto sui giovani Luca Bernardi ed Oli Bayliss, accompagnato dal padre Troy sin dai primi test invernali ...