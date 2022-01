Cinema e gender gap in Europa | solo il 23% dei film director è donna

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cinema gender

Quotidiano.net

gap neleuropeo, alcuni dati Se parliamo di produttrici, e sempre nel medesimo arco di tempo, la percentuale sale al 33%, mentre nel campo della sceneggiatura non va oltre il 27%. ...... per l'ibridamento con la triade class//race , ma non solo, e l'apertura ad altri orizzonti, ... di cui nella storia delrestano tracce straordinarie, Freaks di Tod Browning, Elephant man ...Vedendo i film scelti per comporre le cinquine, viene da chiedersi quali siano stati gli strumenti critici messi in campo per le selezioni e i premi ...Riparte "Morgana" e Murgia e Tagliaferri parlano delle sorelle Wachowski utilizzando il dead name: la lunga strada verso un cinema inclusivo.