Cina, il Comitato olimpico: "I Giochi invernali si svolgeranno regolarmente senza nuove misure di prevenzione al Covid 19" (Di martedì 11 gennaio 2022) I nuovi casi di Omicron in Cina non costituiscono un ostacolo al regolare inizio delle Olimpiadi invernali a Pechino, che apriranno il 4 febbraio. Lo ha detto Huang Chun, funzionario del Comitato organizzatore dei Giochi di Pechino 2022, in una riunione online, aggiungendo che non verranno adeguate le misure di prevenzione al Covid 19 "a meno che non ci siano molti casi all'interno del sistema delle bolle". Una decisione sostenuta anche dal portavoce del Comitato olimpico, Zhao Weidong, che assicura che "qualunque difficoltà e sfide possiamo incontrare, la nostra determinazione a ospitare i Giochi di successo come previsto rimane ferma e incrollabile". Tuttavia solo il 10 gennaio il governo di Pechino aveva espresso ...

