Ciclismo | Nazionale Italiana in ritiro a Calpe | i convocati | spiccano Lamon e Scartezzini

(Di martedì 11 gennaio 2022) Ladisu pista andrà in(Spagna) dal 12 al 23 gennaio. Il CT Marco Villa ha convocato per l’occasione i giovani Davide Boscaro e Samuel Quaranta (Colpack Ballan), Niccolò Galli e Stefano Moro (Arvedi Cycling), Matteo Donegà (Cycling Team Friuli), Carloalberto Giordani (Biesse Carrera), Manlio Moro (Zalf Euromobil Desiree Fior) e gli esperti Francescoe Michele. Il CT Paolo Sangalli ha invece chiamato in causa alcune ragazze del settore della strada, tra le qualiMarta Bastianelli, Marta Cavalli ed Elena Cecchini. A completare il gruppo sono Letizia Borghesi, Chiara Consonni, Martina Fidanza, Eleonora Camilla Gasparrini, Vittoria Guazzini, Erica Magnaldi, Federica Damiana ...

Raduno sulle strade di Calpe , località spagnola, per le Nazionali strada femminile e pista maschile, guidate rispettivamente da Marco Villa e Paolo Sangalli. Al training camp, in programma dal 12 al ...... le imprese dei campioni diimpegnati nel Giro d'Italia e la recente vittoria di Max ... la sua è diventata ben presto una delle voci radiofoniche più amate dello sported ...La Nazionale Italiana di ciclismo su pista andrà in ritiro a Calpe (Spagna) dal 12 al 23 gennaio. Il CT Marco Villa ha convocato per l’occasione i giovani Davide Boscaro e Samuel Quaranta (Colpack ...Raduno sulle strade di Calpe, località spagnola, per le Nazionali strada femminile e pista maschile, guidate rispettivamente da Marco Villa e Paolo Sangalli.