Ciciliano (CTS): “Che senso ha non mandare i nostri ragazzi in classe per poi permettergli di incontrarsi in piscina o al bar?” (Di martedì 11 gennaio 2022) "C'è poco da dire, serve responsabilità. Specie ora che l'epidemia ha una circolazione altissima ma porta manifestazioni cliniche in gran parte meno forti del passato, anche con più asintomatici". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 11 gennaio 2022) "C'è poco da dire, serve responsabilità. Specie ora che l'epidemia ha una circolazione altissima ma porta manifestazioni cliniche in gran parte meno forti del passato, anche con più asintomatici". L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Ciciliano (CTS): “Che senso ha non mandare i nostri ragazzi in classe per poi permettergli di incontrarsi in piscin… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Scuola, Ciciliano (Cts): «Genitori e prof siano responsabili, i test fai-da-te positivi vanno dichiarati» - Riparte_Italia : Fabio Ciciliano (membro Cts): «Aprire ora le scuole? Meglio ora per non rischiare la chiusura fino a febbraio» - TirrenoLivorno : Cartabellotta e Galli: si dovevano rinviare le lezioni in presenza di 15 giorni. Ciciliano del Cts: tra due settima… - infoitinterno : Scuola, Ciciliano (Cts): «Genitori e prof siano responsabili, i test fai-da-te positivi vanno dichiarati» -