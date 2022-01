Chiellini: «Bisogna cambiare il regolamento: non ha senso scontare ammonizioni ed espulsioni nella finale» (Di martedì 11 gennaio 2022) Giorgio Chiellini ha parlato in conferenza stampa accanto all’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, per presentare la Supercoppa Inter-Juventus. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Dobbiamo avere equilibrio nel nostro percorso, la vittoria di domenica dà una botta di adrenalina importante ma non dobbiamo farci travolgere. Mentalmente non siamo stati bravi in stagione ad avere continuità, questa però è una finale. Ci giochiamo il titolo con grande umiltà, sappiamo di incontrare una grande squadra ma di potercela giocare perché ne abbiamo fatte tante, sia vinte che perse anche quando eravamo noi favoriti”. Cosa non dovete sottovalutare? “L’Inter è una squadra fisica e tecnica, dovremo stare attenti e concentrati. Stiamo bene. Chiesa? Io cosa vuol dire perché l’ho vissuto, però lui è un giocatore in gamba. Questa è una bella botta ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 11 gennaio 2022) Giorgioha parlato in conferenza stampa accanto all’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, per presentare la Supercoppa Inter-Juventus. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Dobbiamo avere equilibrio nel nostro percorso, la vittoria di domenica dà una botta di adrenalina importante ma non dobbiamo farci travolgere. Mentalmente non siamo stati bravi in stagione ad avere continuità, questa però è una. Ci giochiamo il titolo con grande umiltà, sappiamo di incontrare una grande squadra ma di potercela giocare perché ne abbiamo fatte tante, sia vinte che perse anche quando eravamo noi favoriti”. Cosa non dovete sottovalutare? “L’Inter è una squadra fisica e tecnica, dovremo stare attenti e concentrati. Stiamo bene. Chiesa? Io cosa vuol dire perché l’ho vissuto, però lui è un giocatore in gamba. Questa è una bella botta ...

