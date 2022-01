Chi sono le 5 donne che affiancheranno Amadeus a Sanremo (Di martedì 11 gennaio 2022) Nel corso dell'ultimo Tg1 Amadeus ha reso noti i nomi delle cinque figure femminili che condurranno con lui il Festival. Tra loro Ornella Muti e Maria Chiara Giannetta, l'attrice protagonista di "Blanca" Leggi su ilgiornale (Di martedì 11 gennaio 2022) Nel corso dell'ultimo Tg1ha reso noti i nomi delle cinque figure femminili che condurranno con lui il Festival. Tra loro Ornella Muti e Maria Chiara Giannetta, l'attrice protagonista di "Blanca"

Advertising

stanzaselvaggia : L’attacco generalizzato di Galimberti agli insegnanti é una schifezza. Ci sono i furbi e gli svogliati, ma è una ca… - borghi_claudio : In Lombardia il 95,1% delle persone vaccinabili è vaccinato. Contando i guariti il lievissimo sospetto che tutti i… - ladyonorato : Fa sempre piacere quando chi da mesi sostiene la narrazione governativa, improvvisamente, conferma ciò che sostengo… - GregLeuca : @claudiomontar A me invece vengono in mente chi diceva (già col ciclo primario, riciclatisi giocoforza col booster)… - vabinparej : @Anna07942827 @AntalJonathan Perché il legame che tu descrivi è spesso perturbato. In alcuni casi da forme depressi… -