Chi sarà il quattordicesimo eliminato del Grande Fratello Vip 6? I sondaggi (Di martedì 11 gennaio 2022) Nella puntata di venerdì 14 gennaio del Grande Fratello Vip 6 i vip a rischio eliminazione sono Carmen Russo, Soleil Sorge e Federica Calemme. Il concorrente meno votato sarà il quattordicesimo eliminato del reality show condotto da Alfonso Signorini. Durante la puntata di venerdì prossimo entrerà in scena anche un pezzo da novanta come Delia Duran. La modella venezuelana, in collegamento nella puntata di ieri sera dall’albergo dove sta ultimando il periodo di quarantena obbligatorio, ha dato spettacolo insieme al marito Alex Belli, seduto nel parterre dei vipponi eliminati di quest’edizione. Prima ha lasciato intendere che il suo rapporto con Soleil Sorge potrebbe essere diverso da quelli che molti si immaginano, in seguito ha ufficializzato la pausa di riflessione con Alex. Quest’ultimo, colpito e ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 11 gennaio 2022) Nella puntata di venerdì 14 gennaio delVip 6 i vip a rischio eliminazione sono Carmen Russo, Soleil Sorge e Federica Calemme. Il concorrente meno votatoildel reality show condotto da Alfonso Signorini. Durante la puntata di venerdì prossimo entrerà in scena anche un pezzo da novanta come Delia Duran. La modella venezuelana, in collegamento nella puntata di ieri sera dall’albergo dove sta ultimando il periodo di quarantena obbligatorio, ha dato spettacolo insieme al marito Alex Belli, seduto nel parterre dei vipponi eliminati di quest’edizione. Prima ha lasciato intendere che il suo rapporto con Soleil Sorge potrebbe essere diverso da quelli che molti si immaginano, in seguito ha ufficializzato la pausa di riflessione con Alex. Quest’ultimo, colpito e ...

