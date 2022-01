Chi era David Sassoli | un giornalista che aveva dedicato la vita alla politica

(Di martedì 11 gennaio 2022) “Il Presidente del Parlamento europeo– ha annunciato il suo portavoce Roberto Cuillo – si è spento alle ore 1.15 dell’11 gennaio presso il CRO di Aviano (PN). Nelle prossime ore verrà comunicata data e luogo delle esequie”. Solo ieri era stato annunciato il suo ricovero, dal 26 dicembre, per “il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario”. Era nato a Firenze il 30 maggio 1956, ma l’infanzia la trascorse a Roma. Suo padre Domenico,a La Nazione, portò la famiglia nella Capitale quando andò a lavorare per il Popolo, quotidiano della Democrazia cristiana. Al liceo Virgilio conosce Alessandra Vittorini, che diventerà sua moglie e madre dei suoi due figli Livia e Giulio. E’ cresciuto nel mondo del cattolicesimo progressista, nel solco di Giorgio La Pira, che era amico ...

Il presidente del Parlamento europeo era sposato con Alessandra Vittorini, architetto, figlia dell'urbanista Marcello Vittorini, al vertice della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio de ... La vita di David Sassoli è stata dedita al giornalismo e alla politica, a cavallo fra Firenze, Roma e Bruxelles fino a diventare nel 2019 presidente dell'Europarlamento.