Chi è Nicola Franzoni, l’imprenditore No vax che colleziona denunce: le sparate sui complotti di Big Pharma ed ebrei – Il video (Di martedì 11 gennaio 2022) L’ultima denuncia a suo carico è stata presentata oggi, 11 gennaio, dopo aver commentato la morte del presidente dell’Europarlamento David Sassoli, dicendo in un video, successivamente rimosso: «Dio vede e provvede, una testa di c…. in meno». Ma Nicola Franzoni, imprenditore 43enne del settore della ristorazione, nato a Lerici e residente a Marina di Carrara, esponente del “Fronte Popolare di Liberazione”, porta con sé una lunga serie di denunce. Franzoni, da inizio pandemia, è in prima fila nelle proteste di tutta Italia contro le misure anti-Covid decise del governo. Per arringare i suoi seguaci utilizza il proprio canale Telegram, che conta l’iscrizione di oltre 10mila persone. Tra i video pubblicati sul suo canale Telegram, Franzoni da tempo se la prende contro i ... Leggi su open.online (Di martedì 11 gennaio 2022) L’ultima denuncia a suo carico è stata presentata oggi, 11 gennaio, dopo aver commentato la morte del presidente dell’Europarlamento David Sassoli, dicendo in un, successivamente rimosso: «Dio vede e provvede, una testa di c…. in meno». Ma, imprenditore 43enne del settore della ristorazione, nato a Lerici e residente a Marina di Carrara, esponente del “Fronte Popolare di Liberazione”, porta con sé una lunga serie di, da inizio pandemia, è in prima fila nelle proteste di tutta Italia contro le misure anti-Covid decise del governo. Per arringare i suoi seguaci utilizza il proprio canale Telegram, che conta l’iscrizione di oltre 10mila persone. Tra ipubblicati sul suo canale Telegram,da tempo se la prende contro i ...

Advertising

Spooky_The_Tuff : RT @Open_gol: Le denunce, i complotti mondiali e i deliri sul Coronavirus: chi è l'imprenditore No vax che ha insultato Sassoli dopo la sua… - GandalfRosso : @Open_gol Chi è Nicola Franzoni? - Outpost_360 : RT @Open_gol: Le denunce, i complotti mondiali e i deliri sul Coronavirus: chi è l'imprenditore No vax che ha insultato Sassoli dopo la sua… - Open_gol : Le denunce, i complotti mondiali e i deliri sul Coronavirus: chi è l'imprenditore No vax che ha insultato Sassoli d… - Dorian221190 : RT @MediasetPlay: Ecco chi finirà questa sera nelle grinfie della commissione di #BackToSchool! ?? La serata si preannuncia esplosiva con Ni… -