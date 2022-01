Chi c’è dietro al sito Mag24.es, che su Sassoli scrive: «È morto l’euro-parassita» (Di martedì 11 gennaio 2022) Il recente decesso di David Sassoli, Presidente dell’europarlamento, è stato oggetto di un feroce attacco da parte degli ambienti No vax ed anti europeisti. Da utenti anonimi a personaggi come Paolo Becchi, ad aggiungersi alla lista c’è il sito bufalaro Mag24.es con un articolo dal titolo «È morto l’euro-parassita David Sassoli. Non aveva più protezione immunitaria». Un sito ben noto a Open Fact-checking, ce ne eravamo occupati di recente in merito a un falso virgolettato ai danni della virologa Ilaria Capua, riportando il nome e cognome del suo proprietario. In questo articolo vi racconteremo chi è, con l’aiuto di Francesco “Ciccio” Lancia di Radio Deejay (useremo il soprannome “Ciccio” per non confonderlo nel racconto, capirete ... Leggi su open.online (Di martedì 11 gennaio 2022) Il recente decesso di David, Presidente delparlamento, è stato oggetto di un feroce attacco da parte degli ambienti No vax ed anti europeisti. Da utenti anonimi a personaggi come Paolo Becchi, ad aggiungersi alla lista c’è ilbufalaro.es con un articolo dal titolo «ÈDavid. Non aveva più protezione immunitaria». Unben noto a Open Fact-checking, ce ne eravamo occupati di recente in merito a un falso virgolettato ai danni della virologa Ilaria Capua, riportando il nome e cognome del suo proprietario. In questo articolo vi racconteremo chi è, con l’aiuto di Francesco “Ciccio” Lancia di Radio Deejay (useremo il soprannome “Ciccio” per non confonderlo nel racconto, capirete ...

