Cher, 75 anni, con gli UGG e il look da sciamana (Di martedì 11 gennaio 2022) Blusa marocchina, pantaloni ampi a righe, un mix di colori tra il bordeau e le nuance della terra e capelli nero corvini ondulati che scendono sulle spalle. Ecco Cher, 75 anni, carica di fascino gipsy nelle foto della campagna di UGG. Ai piedi i celebri stivaletti con pelo (Classic Mini) tornati di moda quest’anno sulla scia della tendenza Y2K (l’hastag che incarna gli anni 2000 su Instagram). Ma anche il nuovo modello a pantofola (Coquette) che spopola tra le celebrity e non solo. Nello street style autunno inverno 2021-2022 li abbiamo visti indossati da Gigi Hadid, Kaia Gerber e Hailey Bieber, tra le tante. Ma è Cher a fare da testimonial nelle foto e nei video ambientati nella sua villa di Malibu, scattati da Neil Favila e diretti da Michael Barth. Volto della nuova campagna “FEEL ”, la pop star e attrice ... Leggi su amica (Di martedì 11 gennaio 2022) Blusa marocchina, pantaloni ampi a righe, un mix di colori tra il bordeau e le nuance della terra e capelli nero corvini ondulati che scendono sulle spalle. Ecco, 75, carica di fascino gipsy nelle foto della campagna di UGG. Ai piedi i celebri stivaletti con pelo (Classic Mini) tornati di moda quest’anno sulla scia della tendenza Y2K (l’hastag che incarna gli2000 su Instagram). Ma anche il nuovo modello a pantofola (Coquette) che spopola tra le celebrity e non solo. Nello street style autunno inverno 2021-2022 li abbiamo visti indossati da Gigi Hadid, Kaia Gerber e Hailey Bieber, tra le tante. Ma èa fare da testimonial nelle foto e nei video ambientati nella sua villa di Malibu, scattati da Neil Favila e diretti da Michael Barth. Volto della nuova campagna “FEEL ”, la pop star e attrice ...

Advertising

radiokemonia : Stai ascoltando: Cher, Peter Cetera-After All (Love Theme From Chances Are) La musica anni 80 solo su… - radiokemonia : Stai ascoltando: Cher-Just Like Jesse James La musica anni 80 solo su - naptam_10 : @OCardinal17 @Lor_Insigne @ADeLaurentiis un calciatore in caso di addio. Saranno caxxi suoi o no? Deciderà lui il s… - dammydoc : RT @OfficialTozzi: Centrale nucleare di Olkiluoto: inaugurata oggi dopo 16 anni e un costo passato da circa 3 a 9 mld di euro. Tout suite e… - annapaolasanna : RT @OfficialTozzi: Centrale nucleare di Olkiluoto: inaugurata oggi dopo 16 anni e un costo passato da circa 3 a 9 mld di euro. Tout suite e… -