Chelsea, i Blues vogliono richiamare Emerson Palmieri: il Lione non ci sta (Di martedì 11 gennaio 2022) Il Chelsea vorrebbe richiamare Emerson Palmieri dal prestito al Lione, ma i francesi non ci stanno Dopo l'infortunio che terrà fuori tutta la stagione Chilwell, il Chelsea è alla ricerca di un terzini sinistro. La dirigenza Blues starebbe anche pensando di riportare a Londra Emerson Palmieri, ma la trattativa non sarebbe facile. Il club inglese, come riportato da Fabrizio Romano, avrebbe offerto circa 4 milioni al Lione per far rientrare l'italo-brasiliano dal prestito; secco "no", però, arrivato da parte dei francesi. Digne resta il piano B del Chelsea. L'articolo proviene da Calcio News 24.

