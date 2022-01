C'è stato un incendio nel cantiere degli yacht Ferretti a Cattolica (Di martedì 11 gennaio 2022) AGI - Un vasto incendio ha coinvolto questa mattina i cantieri navali della Ferretti yacht a Cattolica, nel Riminese. Nessuno è rimasto ferito ma dieci operai sono stati visitati dai sanitari per aver inalato fumo. Il rogo è divampato attorno alle 9.40: un'imbarcazione di quasi 30 metri quasi pronta alla consegna è andata completamente distrutta. Sul posto sono giunte cinque squadre dei Vigili del fuoco. I danni sono ingenti. Fiamme sotto controllo, in corso le operazioni di spegnimento per un #incendio che ha interessato uno yacht di 30 mt e alcune imbarcazioni vicine. Dalle 9:40 l'intervento di 11 #vigilidelfuoco in un cantiere navale nel porto di Cattolica#Rimini #11gennaio pic.twitter.com/wIluR1Nums — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) January ... Leggi su agi (Di martedì 11 gennaio 2022) AGI - Un vastoha coinvolto questa mattina i cantieri navali della, nel Riminese. Nessuno è rimasto ferito ma dieci operai sono stati visitati dai sanitari per aver inalato fumo. Il rogo è divampato attorno alle 9.40: un'imbarcazione di quasi 30 metri quasi pronta alla consegna è andata completamente distrutta. Sul posto sono giunte cinque squadre dei Vigili del fuoco. I danni sono ingenti. Fiamme sotto controllo, in corso le operazioni di spegnimento per un #che ha interessato unodi 30 mt e alcune imbarcazioni vicine. Dalle 9:40 l'intervento di 11 #vigilidelfuoco in unnavale nel porto di#Rimini #11gennaio pic.twitter.com/wIluR1Nums — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) January ...

