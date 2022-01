C’è Posta per te, Alessia mostra sui social la foto della cugina del marito. “Eccola, è lei l’altra donna”. La foto fa impazzire i fan (Di martedì 11 gennaio 2022) C’è Posta Per Te, Alessia mostra la cugina di Giovanni: “È lei l’amante del mio ex”. Alessia Quarto umilia pubblicamente il suo ex marito svelando a tutti l’identità della sua amante. Colpo basso. Ecco che cosa è accaduto sui social. Sabato 8 gennaio 2022 è andata in onda la prima puntata di C’è Posta Per Te. Il programma condotto da Maria De Filippi ha chiuso con picchi di ascolto altissimi: milioni sono stati i telespettatori italiani incollati alla televisione, intenti a seguire le storie strappalacrime e toccanti raccontate con sempre estrema empatia dalla moglie di Maurizio Costanzo. Tra i protagonisti della prima puntata della notissima trasmissione di Maria de Filippi si è distinta una ... Leggi su cityroma (Di martedì 11 gennaio 2022) C’èPer Te,ladi Giovanni: “È lei l’amante del mio ex”.Quarto umilia pubblicamente il suo exsvelando a tutti l’identitàsua amante. Colpo basso. Ecco che cosa è accaduto sui. Sabato 8 gennaio 2022 è andata in onda la prima puntata di C’èPer Te. Il programma condotto da Maria De Filippi ha chiuso con picchi di ascolto altissimi: milioni sono stati i telespettatori italiani incollati alla televisione, intenti a seguire le storie strappalacrime e toccanti raccontate con sempre estrema empatia dalla moglie di Maurizio Costanzo. Tra i protagonistiprima puntatanotissima trasmissione di Maria de Filippi si è distinta una ...

Advertising

trash_italiano : Per fortuna domani C’è Posta Per Te - idaaa86 : #uominiedonne Più che uomini e donne sembra c'è posta per te! - Rosa_Teta_ : @SpiritoDiVinoo @ilPellicano_ C’è posta per te… Le comari in condominio 2.0 - luigirossini623 : devo dire che anche io ti detesto per il tuo comportamento e mi domando ma per chi ti prendi? Tra la quale hai offe… - patrizi97203512 : RT @Ali_jax_hiphop: Visto che oggi ritorna c'è posta per te, ripropongo questa foto?? -