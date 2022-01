Catania, titolo sportivo all’asta: base da 1 milione (Di martedì 11 gennaio 2022) Il tribunale del capoluogo etneo ha pubblicato il bando per l’asta fallimentare per la cessione del Calcio Catania. Da oggi e fino alle ore 12 dell’11 febbraio si potranno presentare le offerte che dovranno partire da una base d’asta di un milione di euro e hanno un rilancio minimo di 50 mila euro. L’udienza che L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 11 gennaio 2022) Il tribunale del capoluogo etneo ha pubblicato il bando per l’asta fallimentare per la cessione del Calcio. Da oggi e fino alle ore 12 dell’11 febbraio si potranno presentare le offerte che dovranno partire da unad’asta di undi euro e hanno un rilancio minimo di 50 mila euro. L’udienza che L'articolo

Advertising

CalcioFinanza : Catania, titolo sportivo all’asta: base da 1 milione - news_catania : Catania – Pubblicato il bando per la cessione del titolo sportivo - bennygiardina : Il Tribunale di #Catania ha bandito l'asta per la vendita del titolo sportivo del @Catania, in #SerieC: si parte da… - ILOVEPACALCIO : La Sicilia: 'Catania, in settimana la pubblicazione del bando per salvare il titolo sportivo' - ILOVEPACALCIO : Gds: 'Attesa per il bando. Catania, solo 600mila euro per il titolo. Poi i... debiti' - Ilovepalermocalcio -