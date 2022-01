Caso Szcz?sny | il portiere può giocare in Supercoppa | il motivo

(Di martedì 11 gennaio 2022) Fa discutere da ore la situazione legata albianconero Wojciech Szcz?sny, che si è da poco sottoposto alla prima fase del ciclo vaccinale contro il Covid-19. Dopo le ultime disposizioni fornite dal Governo, dal 10 gennaio è richiesto il green pass rafforzato anche per gli sport di squadra, e il polacco non è ancora in possesso della certificazione verde, disponibile a partire dai 15 giorni successivi alla vaccinazione. “Szcz?sny arriverà allo stadio all’ultimo momento e andrà in panchina” ha dichiarato oggi Massimiliano Allegri in merito, ma sulla questione è intervenuto anche il giornalista Romeo Agresti, che ha voluto fare chiarezza. Szczesny, Juventus, ChampionsIL PUNTO DELLA SITUAZIONE “Thread sulla situazione Szczesny: oggi non può viaggiare con la squadra verso Milano e stare in hotel perché, come un lavoratore normale, deve rispettare il ...

