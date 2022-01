Caso Szczesny | ciclo vaccinale appena iniziato | ancora senza Green Pass

(Di martedì 11 gennaio 2022) “Mercoledì Tek arriverà all’ultimo momento, visto che dobbiamo seguire un protocollo ben definito – ha spiegato Allegri in conferenza – Tutti i giocatori sono vaccinati, ma Tek è stato l’ultimo e fino a dopodomani non ha il, per cui arriverà allo stadio all’ultimo momento (negli ultimi due giorni non è potuto stare a contatto con i compagni, ndr) e andrà in panchina”. Ildel portiere bianconero è simile a quello che riguarda Sansone e Soumaoro del Bologna, entrambi assenti nel match contro il Cagliari per lo stesso motivo (hanno inziato da poco ile sono sprovvisti dirafforzato). L'articolo proviene da City Roma News.

Szczesny non potrà difendere i pali della Juventus in Supercoppa italiana, a causa di un problema di regolamento che riguarda il vaccino contro il Covid.Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la finale di Supercoppa Italiana di domani ...