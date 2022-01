Caso Losito | sequestro da 5 milioni di euro per il produttore Tarallo | è accusato di avere falsificato il testamento

(Di martedì 11 gennaio 2022) Auto, immobili e terreni. Un patrimonio che in tutto valeva poco meno di 5di. È questo il valore complessivo delche la Guardia di Finanza ha disposto nei confronti di Albertotelevisivo.è al centro di un’indagine che riguarda la scomparsa del compagno, lo sceneggiatore Teodosio, morto l’8 gennaio del 2019. Secondo le accuseavrebbetutti i documenti legati all’eredità del compagno: avrebbe creato dei falsi per imitare la sua scrittura e nominarsi così erede universale. Le accuse specifiche sono di falsità inolografo e falsità in scrittura privata. Oltre alsono sotto la lente degli investigatori ...

Secondo l'accusa Tarallo per procurarsi un ingiusto profitto patrimoniale, arrecando un danno agli eredi legittimi, avrebbe scritto un falso testamento dell'allora compagno e sceneggiatore. Il ...... per molti anni, a seguirla eranoe Tarallo, fin dai primissimi anni della sua carriera. In ... Un sistema di lavoro in cui nulla era lasciato al, anche le comparsate tv. Il fallimento La ...La Guardia di Finanza, su disposizione della Procura di Roma, ha sequestrato beni per circa 5 milioni di euro al produttore tv Alberto Tarallo, indagato con le accuse di falsità in ...Nel testamento Teodosio Losito lasciava tutto al suo ex compagno, Alberto Tarallo, indagato per falso e sottoposto a sequestro preventivo di cinque ...