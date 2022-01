Caso Djokovic, ministro Hawke al lavoro per revocare il visto (Di martedì 11 gennaio 2022) In attesa di scoprire quale sarà il suo futuro, Novak Djokovic è tornato a fare la cosa che gli riesce meglio al mondo: giocare a tennis. Il numero uno del mondo si sta infatti allenando a Melbourne insieme a Goran Ivanisevic ed al suo staff, per preparare gli Australian Open 2022. La sessione d’allenamento si è svolta a porte chiuse sulla Rod Laver Arena. Intanto, il ministro Alex Hawke è al lavoro per revocare il visto al tennista serbo. In seguito alla decisione del tribunale, l’uomo si sta dedicando allo studio delle carte per assicurarsi di poter ribaltare il risultato. Una decisione dovrebbe arrivare già entro la giornata odierna di martedì 11 gennaio, scrivono i media locali. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 11 gennaio 2022) In attesa di scoprire quale sarà il suo futuro, Novakè tornato a fare la cosa che gli riesce meglio al mondo: giocare a tennis. Il numero uno del mondo si sta infatti allenando a Melbourne insieme a Goran Ivanisevic ed al suo staff, per preparare gli Australian Open 2022. La sessione d’allenamento si è svolta a porte chiuse sulla Rod Laver Arena. Intanto, ilAlexè alperilal tennista serbo. In seguito alla decisione del tribunale, l’uomo si sta dedicando allo studio delle carte per assicurarsi di poter ribaltare il risultato. Una decisione dovrebbe arrivare già entro la giornata odierna di martedì 11 gennaio, scrivono i media locali. SportFace.

RobertoBurioni : Djokovic 1) ha ammesso di non essersi vaccinato, quindi di essere un irresponsabile; 2) ha ammesso di avere avuto… - repubblica : Caso Djokovic, la corte di Melbourne ribalta la decisione del governo australiano: il tennista serbo riottiene il v… - SkyTG24 : Per il governo australiano l'infezione da #Covid_19 non è una motivazione sufficiente per ottenere l'esenzione medi… - gooblin73_83196 : RT @Capezzone: +++Ieri a @qrepubblica #quartarepubblica+++ Clippino 5 (grazie a @strange_days_82) Caso Djokovic e le lapidazioni “progressi… - adrianobusolin : RT @Capezzone: +++Ieri a @qrepubblica #quartarepubblica+++ Clippino 5 (grazie a @strange_days_82) Caso Djokovic e le lapidazioni “progressi… -