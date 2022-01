Caso Djokovic, la telefonata tra i premier di Serbia e Australia. Chiesto un «trattamento dignitoso» per il tennista (Di martedì 11 gennaio 2022) La premier serba Ana Brnabic ha avuto un colloquio telefonico nelle ultime ore con Scott Morrison, primo ministro dell’Australia. A riferirlo sono i media di Belgrado secondo cui al centro della discussione ci sarebbe stato un solo protagonista: Novak Djokovic. La permanenza del tennista numero uno al mondo in Australia è ancora incerta. Un tribunale Australiano ha confermato la validità del visto di Djokovic ma la decisione finale è in mano al governo del Paese. A quanto si apprende, Brnabic avrebbe Chiesto un «trattamento dignitoso» per il campione serbo. In particolare la premier ha spinto sulla possibilità di allenarsi, cosa che non gli è stata permessa all’arrivo nel Paese. Il motivo della ... Leggi su open.online (Di martedì 11 gennaio 2022) Laserba Ana Brnabic ha avuto un colloquio telefonico nelle ultime ore con Scott Morrison, primo ministro dell’. A riferirlo sono i media di Belgrado secondo cui al centro della discussione ci sarebbe stato un solo protagonista: Novak. La permanenza delnumero uno al mondo inè ancora incerta. Un tribunaleno ha confermato la validità del visto dima la decisione finale è in mano al governo del Paese. A quanto si apprende, Brnabic avrebbeun «» per il campione serbo. In particolare laha spinto sulla possibilità di allenarsi, cosa che non gli è stata permessa all’arrivo nel Paese. Il motivo della ...

