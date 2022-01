Caso Contrada, respinta l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione. I legali: «È assurdo» (Di martedì 11 gennaio 2022) La terza sezione della Corte d’appello di Palermo ha respinto l’istanza di «riparazione per ingiusta detenzione» presentata a suo tempo da Bruno Contrada. I giudici avevano già respinto una prima richiesta di risarcimento allo Stato. La Cassazione l’aveva annullata e adesso, in sede di rinvio, i giudici della terza sezione hanno ribadito il no. A base della richiesta dell’ex-numero 2 del Sisde, la pena a 10 anni patita tra carcere e arresti domiciliari seguita alla condanna per concorso esterno in associazione mafiosa. Una sentenza che però nel 2017 la Cassazione aveva dichiarato però ineseguibile e improduttiva. La Cedu ha riconosciuto l’illegittimità della condanna di Contrada La decisione della Suprema Corte scaturiva da una precedente decisione della Corte europea dei diritti ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 11 gennaio 2022) La terza sezione della Corte d’appello di Palermo ha respintodi «per» presentata a suo tempo da Bruno. I giudici avevano già respinto una prima richiesta di risarcimento allo Stato. La Cassazione l’aveva annullata e adesso, in sede di rinvio, i giudici della terza sezione hanno ribadito il no. A base della richiesta dell’ex-numero 2 del Sisde, la pena a 10 anni patita tra carcere e arresti domiciliari seguita alla condanna per concorso esterno in associazione mafiosa. Una sentenza che però nel 2017 la Cassazione aveva dichiarato però ineseguibile e improduttiva. La Cedu ha riconosciuto l’illegittimità della condanna diLa decisione della Suprema Corte scaturiva da una precedente decisione della Corte europea dei diritti ...

Advertising

SecolodItalia1 : Caso Contrada, respinta l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione. I legali: «È assurdo»… - tax_tweet : La Corte di Appello di Palermo ha rigettato in sede di rinvio l’istanza di riparazione. La difesa: 'L'ennesima scon… - corrmezzogiorno : #Palermo Caso Agostino, Contrada è ammalato: in aula non c’è - TarallucciE : RT @Frankcapoccia3: @Lawyer68Mauro @Vascello @Guido07261 @davidefaraone @ItaliaViva La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo s… - GramsciAG : RT @Frankcapoccia3: @Lawyer68Mauro @Vascello @Guido07261 @davidefaraone @ItaliaViva La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo s… -