Casini col Covid fa il bis: «Sto benino, la terza dose del vaccino funziona». E Borghi si scatena con l’ironia (Di martedì 11 gennaio 2022) Pierferdinando Casini a tredici giorni dall’apertura del seggio del Colle è nuovamente positivo al Covid. Il senatore ed ex presidente della Camera, iscritto al gruppo delle Autonomie e uno dei nomi che circolano il Quirinale, era già stato contagiato dal virus. Si era già ammalato nella prima ondata, a febbraio dell’anno scorso, e per qualche giorno era stato anche ricoverato in ospedale. Ora per la seconda volta è nuovamente positivo. «Sto benino, ho una influenza tipica con tosse, una piccola congiuntivite agli occhi, mal di ossa e lieve alterazione febbrile», dice all’AdnKronos, confermando la notizia circolata in Senato. «Niente a che vedere con un anno fa – aggiunge – la terza dose del vaccino funziona». l’ironia di Claudio ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 11 gennaio 2022) Pierferdinandoa tredici giorni dall’apertura del seggio del Colle è nuovamente positivo al. Il senatore ed ex presidente della Camera, iscritto al gruppo delle Autonomie e uno dei nomi che circolano il Quirinale, era già stato contagiato dal virus. Si era già ammalato nella prima ondata, a febbraio dell’anno scorso, e per qualche giorno era stato anche ricoverato in ospedale. Ora per la seconda volta è nuovamente positivo. «Sto, ho una influenza tipica con tosse, una piccola congiuntivite agli occhi, mal di ossa e lieve alterazione febbrile», dice all’AdnKronos, confermando la notizia circolata in Senato. «Niente a che vedere con un anno fa – aggiunge – ladel».di Claudio ...

Ultime Notizie dalla rete : Casini col L'Oms: Entro 2 mesi il 50 degli europei contagiato da Omicron Noi del Cts stiamo discutendo del parlarne col governo", ha spiegato a Rai Radio1 l'infettivologo e ... Ore 15.30 - Il senatore Casini positivo per la seconda volta: "Sto benino, niente a che vedere con ...

Quirinale, una storia di tradimenti e "cecchini" ... di aver infilato nell'urna quella col nome giusto. Saragat e Leone: "Il pugnale, i veleni e i ... Uno è "portato" da Antonio Gava e Pierferdinando Casini, l'altro è il candidato di Paolo Cirino Pomicino ...

Quirinale, una storia di tradimenti e "cecchini" ... di aver infilato nell'urna quella col nome giusto. Saragat e Leone: "Il pugnale, i veleni e i ... Uno è "portato" da Antonio Gava e Pierferdinando Casini, l'altro è il candidato di Paolo Cirino Pomicino ...

umberto bossi silvio berlusconi pierferdinando casini gianfranco fini Tommaso Labate per corriere.it umberto bossi silvio berlusconi pierferdinando casini gianfranco fini «Aaaaaahhhh, bella, bella!», esclamò in un freddo giorno di gennaio del 1994 Pier Ferdinando Casini ...

