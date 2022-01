Cartabia, Amato o Casini o elezioni. Quirinale, effetto veti-controveti (Di martedì 11 gennaio 2022) Si ingarbuglia la partita del Quirinale e si avvicinano le elezioni politiche anticipate. Data probabile l'8 e il 9 maggio, come ha scritto tempo fa Affaritaliani.it. Le affermazioni (non smentite) di Silvio Berlusconi ("con Draghi al Colle Forza Italia fuori dal governo") hanno... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 11 gennaio 2022) Si ingarbuglia la partita dele si avvicinano lepolitiche anticipate. Data probabile l'8 e il 9 maggio, come ha scritto tempo fa Affaritaliani.it. Le affermazioni (non smentite) di Silvio Berlusconi ("con Draghi al Colle Forza Italia fuori dal governo") hanno... Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Quirinale: Cartabia, Amato o Casini o si va alle elezioni a maggio. Inside - BerlusKKKiller : DOTTOR #MATTARELLA, DOTTOR #DRAGHI, SBARRATE LA STRADA AL PEDOFILO MEGA ASSASSINO #SILVIOBERLUSCONI (E A SUE MERDIN… - Non_Mollo_Mai : DOTTOR #MATTARELLA, DOTTOR #DRAGHI, SBARRATE LA STRADA AL PEDOFILO MEGA ASSASSINO #SILVIOBERLUSCONI (E A SUE MERDIN… - PiergiuseppeEsp : @PetrazzuoloF Bah se non vuoi Berlusconi pdr le alternative sono appunto Draghi, Cartabia o Amato. La mia speranza… - 92Fisico : @SBidimedia Per me sarà uno tra Draghi, Casini, Cartabia e Amato -