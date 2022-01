Caro energia, Confindustria chiede nuovi sussidi per le aziende e mette gli occhi sui piccoli giacimenti di gas italiani (Di martedì 11 gennaio 2022) Confindustria scalpita. I prezzi dell’energia stanno correndo troppo e “lo shock energetico è un problema per tutte le filiere, il rischio che corriamo, oltre al blocco della produzione che sta già avvenendo in alcuni settori, è che le aziende spostino altrove la produzione”. Lo ha detto oggi uno dei 13 vicepresidenti dell’associazione degli imprenditori italiani, Maurizio Marchesini, aggiungendo che “Il costo dell’energia per le imprese nel 2019 è stato di 8 miliardi, nel 2021 di 20 miliardi e la previsione per il 2022 è di 37 miliardi”. “Il Governo agisca subito”, è “una tempesta perfetta”. Gli industriali insomma vogliono altri soldi. Il problema esiste ed è comune a tutta Europa. Anzi l’Italia se la passa persino un poco meglio di tanti altri. Le bollette tedesche sono aumentate del 60%, in Polonia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022)scalpita. I prezzi dell’stanno correndo troppo e “lo shock energetico è un problema per tutte le filiere, il rischio che corriamo, oltre al blocco della produzione che sta già avvenendo in alcuni settori, è che lespostino altrove la produzione”. Lo ha detto oggi uno dei 13 vicepresidenti dell’associazione degli imprenditori, Maurizio Marchesini, aggiungendo che “Il costo dell’per le imprese nel 2019 è stato di 8 miliardi, nel 2021 di 20 miliardi e la previsione per il 2022 è di 37 miliardi”. “Il Governo agisca subito”, è “una tempesta perfetta”. Gli industriali insomma vogliono altri soldi. Il problema esiste ed è comune a tutta Europa. Anzi l’Italia se la passa persino un poco meglio di tanti altri. Le bollette tedesche sono aumentate del 60%, in Polonia ...

Advertising

GianniGirotto : #energia - SE NE CONTINUA A PARLARE MA SENZA APPROFONDIRE Il tema del 'caro #bollette' continua ad essere presente… - matteosalvinimi : Nel report di Bank of America sul caro energia (luce e gas) nel 2021-2022, gli italiani sono fra quelli che subiran… - matteosalvinimi : Associazioni di imprenditori e commercianti chiedono di intervenire sul caro energia e sollecitano il tavolo propos… - vocedelpatriota : Caro energia, Capecchi (FdI): “Ristori immediati per le piscine pubbliche gestite da privati e piscine private, il… - Siderweb : Caro energia: l’allarme di @Confindustria. Il vicepresidente Maurizio Marchesini: «Nel 2022 i costi per le imprese… -

Ultime Notizie dalla rete : Caro energia Bollette, i rialzi dell'energia frenano le imprese ...che contro il caro - bollette nuovi provvedimenti arriveranno in primavera . Secondo il presidente del Consiglio "occorre chiedere a chi ha fatto grandissimi profitti " con i rialzi dell'energia "di ...

Energia, Coldiretti: rincari strozzano agricoltura, volano costi E quanto emerge dall'analisi della Coldiretti che il caro bollette colpisce sia le attività ... Il rincaro dell'energia " continua la Coldiretti " si abbatte poi sui costi di produzione come quello per ...

Caro energia, interventi immediati o filiere ko Il Sole 24 ORE LO STUDIO Il possibile ritorno al nucleare in Italia Dopo la chiusura delle centrali nucleari nel 1990, e a distanza di circa 10 anni dai referendum del 2011, quando il 94% degli italiani seppellì l’idea di un ...

Shock energetico, il costo per le imprese sale a 37 miliardi. L’allarme di Confindustria: “Il governo agisca subito” Salvini: ''Bene che non siamo più isolati a chiedere provvedimenti urgenti per il caro energia: è necessario intervenire con ...

...che contro il- bollette nuovi provvedimenti arriveranno in primavera . Secondo il presidente del Consiglio "occorre chiedere a chi ha fatto grandissimi profitti " con i rialzi dell'"di ...E quanto emerge dall'analisi della Coldiretti che ilbollette colpisce sia le attività ... Il rincaro dell'" continua la Coldiretti " si abbatte poi sui costi di produzione come quello per ...Dopo la chiusura delle centrali nucleari nel 1990, e a distanza di circa 10 anni dai referendum del 2011, quando il 94% degli italiani seppellì l’idea di un ...Salvini: ''Bene che non siamo più isolati a chiedere provvedimenti urgenti per il caro energia: è necessario intervenire con ...