Caro David | ci mancherà la tua battaglia per un’Europa mediterranea

(Di martedì 11 gennaio 2022) Ricordo come fosse oggi quella riunione complicata a Tangeri in Marocco. La negoziazione durante l’ufficio presidenza dell’Assemblea Parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo. Io in rappresentanza dell’Italia,in rappresentanza del Parlamento Europeo in dialogo con i presidenti dei parlamenti di diversi Paesi arabi.Sassoli, in quella riunione cosi come in altre occasioni al Cairo come a Bruxelles, non ha mai perso il suo sorriso e quella sua umanità genuina che ha fatto un politico diverso da tanti altri. Un uomo di comunicazione che con grande umiltà si è avvicinato all’agone politico senza mai tradire la sua storia e i valori che lo hanno sempre accompagnato. Ha sempre difeso strenuamente il sogno europeo, le libertà civili, il dialogo e la cooperazione euro-così come la necessità dell’Europa di guardare ...