Carminati | il poliziotto rispettato dagli ultrà come l’avvocato Saita | “Mi hai preso | ma ti stimavo”

(Di martedì 11 gennaio 2022) Bergamo. La notizia della morte di Elioha suscitato molto sgomento in città. L’ex gigante buono della questura di Bergamo, stroncato da un brutto male lunedì 10 gennaio a 62 anni, era benvoluto dai colleghi,amici e anche dalla gente comune. Tra loro anche tantidell’Atalanta, che per anniaveva “tenuto a bada” fuori dall’allora stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo durante le partite. Lui, un gigante di 197 centimetri per oltre 100 chili di peso, con casco e manganello era schierato per evitare scontri con le tifoserie avversarie.Marco, uno che da tanti anni frequenta la Curva, racconta un episodio avvenuto 18 anni, con protagonisti lui stesso e ilscomparso: Il 13 febbraio 1994 scopro che le porte ...

Advertising

billutz : E' morto un grande uomo: Elio Carminati, detto #Pilone il gigante buono della Digos di #Bergamo, un vero poliziotto… -

Ultime Notizie dalla rete : Carminati poliziotto

Lo chiamavanobuono, Mazinga, Pilone, gigante buono, gli Ultrà dell'Atalanta. Per anni nella squadra ... Elioè stato una colonna della squadra mobile di Bergamo: si è spento ieri, ...Portato via da un male incurabile a 62 anni ilche dal 1985 ha battuto le strade della città. Era in pensione dal 2013 e, pur malato, aveva continuato a fare il volontario alla Croce rossa anche negli ultimi tempi. Nel 2016 si raccontò ...La notizia della morte dell’ex gigante buono della questura ha scosso anche quegli ultrà che lui "teneva a bada". Il legale: "Non mi hai picchiato e la cosa ti fa onore" ...Negli anni Ottanta e Novanta aveva presidiato lo stadio durante le gare dell’Atalanta Elio Carminati è stato una colonna della squadra mobile di Bergamo: si è spento lunedì 10 gennaio, portato via da ...