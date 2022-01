Capodanno a Milano, 18 ragazzi perquisiti per le molestie di Piazza Duomo | Video (Di martedì 11 gennaio 2022) Già nove le vittime accertate e tre gli episodi di violenza ricostruiti: la Polizia ha identificato e perquisito le abitazioni dei membri del branco ritenuti responsabili delle molestie avvenute la notte di Capodanno in Piazza Duomo a Milano. Dopo aver ascoltato i testimoni ed analizzato le immagini dei filmati delle telecamere di sorveglianza e di quelli caricati sui social, la Polizia ha identificato 18 ragazzi di età compresa tra i 15 ed i 21 anni. Per arrivare a identificare tutti i componenti del branco gli esperti della Scientifica hanno utilizzato anche software per il riconoscimento facciale. I reati contestati sono violenza sessuale di gruppo, rapina e lesioni aggravate. Guarda tutti i Video Capodanno a Milano, 19enne ... Leggi su panorama (Di martedì 11 gennaio 2022) Già nove le vittime accertate e tre gli episodi di violenza ricostruiti: la Polizia ha identificato e perquisito le abitazioni dei membri del branco ritenuti responsabili delleavvenute la notte diin. Dopo aver ascoltato i testimoni ed analizzato le immagini dei filmati delle telecamere di sorveglianza e di quelli caricati sui social, la Polizia ha identificato 18di età compresa tra i 15 ed i 21 anni. Per arrivare a identificare tutti i componenti del branco gli esperti della Scientifica hanno utilizzato anche software per il riconoscimento facciale. I reati contestati sono violenza sessuale di gruppo, rapina e lesioni aggravate. Guarda tutti i, 19enne ...

