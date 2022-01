Cannabis legale, come si è evoluto il mercato fino ad oggi (Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiA gennaio 2017 è entrata in vigore la Legge n. 242 del 2016 (“Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”) che ha legalizzato la coltivazione di canapa sativa L., senza necessità di ottenere un’apposita autorizzazione, a patto di utilizzare sementi certificate. Il provvedimento ha inoltre dato vita ad un nuovo segmento di mercato, quello dei derivati legali della Cannabis. Questi vengono definiti anche “light” (ossia “leggeri”) in quanto caratterizzati da una concentrazione di THC prossima allo zero. Il THC – acronimo di tetracannabinolo – è il principio attivo responsabile degli effetti stupefacenti di sostanze quali la marijuana e l’hashish. Le versioni ‘light’, invece, sono del tutto innocue da questo punto di vista e, ad oggi, rappresentano una categoria ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiA gennaio 2017 è entrata in vigore la Legge n. 242 del 2016 (“Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”) che ha legalizzato la coltivazione di canapa sativa L., senza necessità di ottenere un’apposita autorizzazione, a patto di utilizzare sementi certificate. Il provvedimento ha inoltre dato vita ad un nuovo segmento di, quello dei derivati legali della. Questi vengono definiti anche “light” (ossia “leggeri”) in quanto caratterizzati da una concentrazione di THC prossima allo zero. Il THC – acronimo di tetracannabinolo – è il principio attivo responsabile degli effetti stupefacenti di sostanze quali la marijuana e l’hashish. Le versioni ‘light’, invece, sono del tutto innocue da questo punto di vista e, ad, rappresentano una categoria ...

