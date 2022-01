Calendario Coppa d’Africa oggi | orari partite martedì 11 gennaio | programma | canali tv | streaming

(Di martedì 11 gennaio 2022) Terza giornata di gare nelladi calcio 2022, in cui si svolgeranno ben tre, ad iniziare dalle ore 14, quando l’Algeria di Ismael Bennacer affronterà la giovane e talentuosa Sierra Leone, mentre alle 17 l’Egitto della stella Mohamed Salah se la vedrà con la Nigeria. Alle 20 toccherà invece a Sudan e Guinea Bissau il compito di chiudere il quadro di giornata. Tutte lesaranno visibili in diretta esclusiva insulla piattaforma in abbonamento Discovery +, disponibile per pc, smartphone, tablet e altri dispositivi dotati di connessione internet.112022 Ore 14.00 Algeria-Sierra Leone Ore 17.00 Nigeria-Egitto Ore 20.00 ...

Advertising

sscnapoli : ?? Variazione di calendario! ?? Coppa Italia Frecciarossa, #NapoliFiorentina giovedì 13 gennaio ore 18:00. ?? 3^ gi… - zazoomblog : Calendario Coppa d’Africa oggi orari partite 11 gennaio: programma canali tv streaming - #Calendario #Coppa #d’Afr… - interliveit : Il #Milan è la vera anti-#Inter di questo campionato. Nonostante difficoltà ed infortuni la rosa di #Pioli si è dim… - MilanWorldForum : Coppa d’Africa 2022. Calendario e partite QUI -) - StanzStefano : @romeoagresti @GoalItalia Ma mi spiegate perche questa squadra da Novembre inizia , ogni stagione, ad avere infortu… -

Ultime Notizie dalla rete : Calendario Coppa

Di seguito il programma completo e come seguirlo in tv :SPORT INVERNALI (11 GENNAIO) 12.30 Sci alpino,del Mondo a Wengen (Svizzera): prima prova cronometrata di discesa maschile - ...... valida per ladel Mondo di sci alpino maschile, e lo slalom femminile a Schladming. In primo ... Attiva ora Di seguito ilcompleto, il programma dettagliato, tutti gli orari degli ...L'esterno portoghese potrebbe riproporsi nuovamente sul palcoscenico tricolore: nel 2017-2018, 25 presenze e 3 goal con la maglia della Lazio.CORTINA - A tutta velocità, verso Cortina e Pechino. Ancora una volta le atlete della nazionale italiana di sci hanno scelto per allenarsi la skiarea del San Pellegrino, a confine fra ...