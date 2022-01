Calciomercato Verona | Cetin pronto al ritorno in Patria

(Di martedì 11 gennaio 2022), il difensore turco Merta tornare in. Cessione ormai definita la sua Si muove il mercato in uscita del, che ha praticamente definito la cessione di Mertal Kayserispor, società militante nella prima divisione turca. Come riferito da L’Arena, le due squadre stanno aspettando solamente che il centrale, attualmente positivo al Covid, si negativizzi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Verona

Tra ingaggio, commissioni ai procuratori e spese annesse, l'ex Milan costerà alla Sampdoria di più rispetto al giocatore che è andato a sostituire, ossia Depaoli passato al. La valutazione, ...Commenta per primo La Lazio ha messo fortemente nel mirino Nicolò Casale , 23enne centrale difensivo del. Piace tanto, tantissimo, ma prima di tutto servirà vendere.Come da disposizione della Lega Serie A, il Settore Ospiti dello stadio sarà chiuso Non saranno in vendita i biglietti di Verona–Sassuolo per i tifosi gialloblù: come infatti riportato dai social dell ...L'Hellas Verona è una delle sorprese del campionato nostrano e alcuni giocatori si sono messi in evidenza grazie al gioco di Tudor.