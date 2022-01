Calciomercato Torino, fissato il prezzo per la cessione di Bremer (Di martedì 11 gennaio 2022) Calciomercato Torino, continua il pressing per Bremer: diversi i club in corsa per il difensore brasiliano, ecco quanto costa L’Inter ha individuato in Bremer il possibile sostituto di de Vrij in caso di partenza in estate del difensore olandese. Stando al Il Giornale, il club nerazzurro è in corsa per il difensore del Torino insieme ai cugini del Milan e al Tottenham dell’ex Conte. Bremer avrebbe rifiutato il rinnovo del contratto offerto dal ‘Toro’ ed è in scadenza nel giugno 2023, con il patron granata Cairo che lo valuta non meno di 25 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 gennaio 2022), continua il pressing per: diversi i club in corsa per il difensore brasiliano, ecco quanto costa L’Inter ha individuato inil possibile sostituto di de Vrij in caso di partenza in estate del difensore olandese. Stando al Il Giornale, il club nerazzurro è in corsa per il difensore delinsieme ai cugini del Milan e al Tottenham dell’ex Conte.avrebbe rifiutato il rinnovo del contratto offerto dal ‘Toro’ ed è in scadenza nel giugno 2023, con il patron granata Cairo che lo valuta non meno di 25 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

