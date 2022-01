Calciomercato Serie A LIVE: Luis Alberto, aria d’addio. I nomi per l’attacco della Juve (Di martedì 11 gennaio 2022) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. MARTEDI 11 GENNAIO Retroscena Insigne: scovato su internet dal Toronto (CLICCA QUI)Adama Traorè può essere il primo colpo per il Tottenham di Conte (CLICCA QUI) aria d’addio per Luis Alberto: Milan e Siviglia ci pensano (CLICCA QUI)Ospina non rinnova, sul portiere c’è anche il Real Madrid (CLICCA QUI) L’Empoli pensa a Murru, ma prima ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 gennaio 2022): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamentiredazione di Calcio News 24. MARTEDI 11 GENNAIO Retroscena Insigne: scovato su internet dal Toronto (CLICCA QUI)Adama Traorè può essere il primo colpo per il Tottenham di Conte (CLICCA QUI)per: Milan e Siviglia ci pensano (CLICCA QUI)Ospina non rinnova, sul portiere c’è anche il Real Madrid (CLICCA QUI) L’Empoli pensa a Murru, ma prima ...

carlolaudisa : Una nuova tentazione per #Vlahovic : l’@Arsenal pronto a spendere 70 milioni per averlo subito. La #Fiorentina rifl… - Gazzetta_it : Vlahovic, spunta l'Arsenal: offerta di 70 milioni per prenderlo subito #calciomercato - Milannews24_com : UFFICIALE: #Giacinti alla #Fiorentina - BetclicItalia : ?? In #SerieA continua la marcia dell'Inter mentre il #calciomercato entra nel vivo... ma qual è la top-11 ideale de… - Luxgraph : Serie C, la Pro Sesto si aggiudica l'attaccante De Sena -