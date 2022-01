Calciomercato Roma: ecco Sergio Oliveira, domani nella Capitale (Di martedì 11 gennaio 2022) . In serata verranno definiti gli ultimi dettagli col Porto Sergio Oliveira alla Roma ormai è una questione prettamente di dettagli. Quelli che secondo Sky Sport saranno definiti nella serata odierna col Porto. Il centrocampista portoghese è atteso nella mattinata di domani a Roma. Prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto a 13 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 gennaio 2022) . In serata verranno definiti gli ultimi dettagli col Portoallaormai è una questione prettamente di dettagli. Quelli che secondo Sky Sport saranno definitiserata odierna col Porto. Il centrocampista portoghese è attesomattinata di. Prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto a 13 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : L’arrivo di Sergio #Oliveira a #Roma è programmato per domattina se @OfficialASRoma e @FCPorto definiranno gli ulti… - DiMarzio : Ai titoli di coda l'avventura all'#ASRoma #Calciomercato - DiMarzio : .@OfficialASRoma | #Calciomercato, c'è anche l'interesse dell'#Anderlecht per #Reynolds - hbk_89 : RT @DiMarzio: L’arrivo di Sergio #Oliveira a #Roma è programmato per domattina se @OfficialASRoma e @FCPorto definiranno gli ultimissimi de… - gizzo97 : RT @ManuBaio: #calciomercato #Roma: #SergioOliveira ad un passo. Da risolvere in serata gli ultimi aspetti burocratici, domani il giocatore… -