Calciomercato Milan: offerta per Casale, intanto Bailly apre al prestito (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il Calciomercato del Milan si concentra sempre sulla ricerca di un difensore centrale: c’è l’offerta per Casale, ma intanto Bailly… Novità sul fronte Calciomercato Milan, in particolare nella caccia al difensore centrale che possa sostituire Kjaer nello scacchiere di Stefano Pioli. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, ci sarebbe il forte interesse per il giovane Casale del Verona con una prima offerta che potrebbe aggirarsi sui 7-8 milioni, anche perché gli scaligeri non sono intenzionati a dare in prestito il giocatore. prestito che invece potrebbe accettare Bailly: il difensore del Manchester United nelle ultime ore sarebbe più propenso al ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ildelsi concentra sempre sulla ricerca di un difensore centrale: c’è l’per, ma… Novità sul fronte, in particolare nella caccia al difensore centrale che possa sostituire Kjaer nello scacchiere di Stefano Pioli. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, ci sarebbe il forte interesse per il giovanedel Verona con una primache potrebbe aggirarsi sui 7-8 milioni, anche perché gli scaligeri non sono intenzionati a dare inil giocatore.che invece potrebbe accettare: il difensore del Manchester United nelle ultime ore sarebbe più propenso al ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan Milan: segnali positivi per Bailly del Manchester United. Per il futuro si monitora Casale Ormai si sa: l'obiettivo del Milan in questo calciomercato è quello di provare a chiudere l'acquisto di un difensore centrale , per poter permettere a Pioli di lavorare con un reparto completo anche dopo il grave infortunio ...

Milan: Plizzari può partire, un club di Serie B lo segue Commenta per primo Il Milan averebbe aperto ad una possibile cessione in prestito di Alessandro Plizzari , scrive Tuttosport . Il 21enne portiere è seguito dalla Spal , dopo che la Sampdoria ha bloccato l'arrivo di ...

Calciomercato Milan – Bremer, obiettivo primario: ecco i tre motivi Pianeta Milan Calciomercato Milan, avanti tutta per il difensore: spunta la pista italiana Il Milan continua la caccia al difensore centrale per l'infortunio di Kjaer: i due nomi caldi portano a Bailly e Casale, che piace alla Lazio ...

Calciomercato Milan: offerta per Casale, intanto Bailly apre al prestito ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Il calciomercato del Milan si concentra sempre sulla ricerca di un difensore centrale: c’è l’offerta per Casale, ma intanto Bailly… Novità sul fronte ca ...

