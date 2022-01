Calciomercato Juventus, Scamacca ma non solo: da Azmoun a Martial, i nomi per l’attacco (Di martedì 11 gennaio 2022) Calciomercato Juventus: nella lista dei bianconeri per rinforzare l’attacco non ci sarebbe solo il nome di Scamacca Gianluca Scamacca rimane l’obiettivo principale per la Juventus per riforzare il reparto offensivo, se non a gennaio quantomeno a partire da giugno. Tuttavia l’alta valutazione che il Sassuolo fa dell’attaccante spinge i bianconeri ad alcune riflessioni. In casa bianconera pertanto sono stati sondati anche i profili di Azmoun (chieste informazioni allo Zenit nella giornata di ieri) e Martial (in uscita dal Manchester United, piace molto al Siviglia). Si parla poi anche di Origi del Liverpool, in ripresa da un infortunio. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 gennaio 2022): nella lista dei bianconeri per rinforzarenon ci sarebbeil nome diGianlucarimane l’obiettivo principale per laper riforzare il reparto offensivo, se non a gennaio quantomeno a partire da giugno. Tuttavia l’alta valutazione che il Sassuolo fa dell’attaccante spinge i bianconeri ad alcune riflessioni. In casa bianconera pertanto sono stati sondati anche i profili di(chieste informazioni allo Zenit nella giornata di ieri) e(in uscita dal Manchester United, piace molto al Siviglia). Si parla poi anche di Origi del Liverpool, in ripresa da un infortunio. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA ...

