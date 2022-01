Calciomercato Inter, nome nuovo a sinistra: piace Parisi dell’Empoli (Di martedì 11 gennaio 2022) Calciomercato Inter: i nerazzurri cercano rinforzi a sinistra e il nome nuovo sarebbe quello di Parisi dell’Empoli Occasione cercasi. Questo il mantra del mercato di gennaio in casa Inter. La situazione finanziaria non consiglia voli pindarici da effettuare già in questa finestra di mercato: meglio aspettare la prossima estate, quando sul piatto potranno essere messi più milioni. Nell’attesa, Marotta non è comunque fermo, anzi. L’Interesse per Kostic e Bensebaini, profili che giocano in Bundesliga, è sempre vivo. Nelle ultime ore però, come riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe avanzata con decisione la candidatura di Fabiano Parisi, laterale sinistro di difesa – che può agire anche da esterno a tutta ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 gennaio 2022): i nerazzurri cercano rinforzi ae ilsarebbe quello diOccasione cercasi. Questo il mantra del mercato di gennaio in casa. La situazione finanziaria non consiglia voli pindarici da effettuare già in questa finestra di mercato: meglio aspettare la prossima estate, quando sul piatto potranno essere messi più milioni. Nell’attesa, Marotta non è comunque fermo, anzi. L’esse per Kostic e Bensebaini, profili che giocano in Bundesliga, è sempre vivo. Nelle ultime ore però, come riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe avanzata con decisione la candidatura di Fabiano, laterale sinistro di difesa – che può agire anche da esterno a tutta ...

