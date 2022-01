Calciomercato Cagliari, Goldaniga firma domani? Le ultime (Di martedì 11 gennaio 2022) Calciomercato Cagliari, Edoardo Goldaniga negativo al Covid. Il calciatore potrebbe presto firmare il contratto con i rossoblù Il difensore Edoardo Goldaniga è risultato negativo al test per il Covid e ha svolto le visite mediche con il Cagliari. domani potrebbe essere il giorno decisivo per la firma. Lo riporta l’Ansa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 gennaio 2022), Edoardonegativo al Covid. Il calciatore potrebbe prestore il contratto con i rossoblù Il difensore Edoardoè risultato negativo al test per il Covid e ha svolto le visite mediche con ilpotrebbe essere il giorno decisivo per la. Lo riporta l’Ansa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Cagliari Cagliari - Bologna, le formazioni ufficiali: conferma per Altare, gioca Lykogiannis. Orsolini titolare Commenta per primo Ecco le formazioni ufficiali di Cagliari - Bologna : CAGLIARI: Cragno; Altare, Lovato, Carboni; Bellanova, Deiola, Grassi, Marin, Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro BOLOGNA: Skorupski; Bonifazi, Binks, Theate; Skov Olsen, Svanberg, Dominguez, Soriano, ...

Serie A: Cagliari - Bologna LIVE alle 20.45 Il Cagliari ha vinto tutte le ultime tre sfide interne di Serie A contro il Bologna, la sua miglior striscia in casa contro gli emiliani da quella di cinque registrata a cavallo tra gli anni '60 e '...

Calciomercato Cagliari, il Karagumruk sulle tracce di Biraschi e Caceres Cagliari News 24 Formazioni ufficiali Cagliari-Bologna: Orsolini in attacco Primo match dell'anno per il Bologna dopo lo stop imposto dall'Asl: felsinei in casa di un Cagliari rilanciato dal primo successo dell'era Mazzarri.

Gabbia, non solo Sampdoria: un altro club in pressing Gabbia potrebbe lasciare Milanello nel mercato di gennaio: oltre alla Sampdoria, emerge un’altra opzione. Anche Matteo Gabbia, un po’ a sorpresa, è indiziato per essere ceduto dal Milan in ...

