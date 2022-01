Calcio: Napoli. Lozano negativo, può tornare in Italia (Di martedì 11 gennaio 2022) L'ttaccante era risultato positivo lo scorso 28 dicembre in Messico Napoli - Il Napoli si prepara a riabbracciare Hirving Lozano. Il club, infatti, ha reso noto che il giocatore è "negativo al Covid - ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 11 gennaio 2022) L'ttaccante era risultato positivo lo scorso 28 dicembre in Messico- Ilsi prepara a riabbracciare Hirving. Il club, infatti, ha reso noto che il giocatore è "al Covid - ...

Advertising

GiovaAlbanese : #Zielinski positivo al Covid-19. Era tra i tre calciatori che l'Asl di Napoli 2 aveva quarantenato: uno tra quelli… - sportface2016 : #Napoli, lesione all’adduttore per #Insigne: la nota del club - azangrillo : Quando è una squadra di calcio a indicare la via da seguire! @sscnapoli @ADeLaurentiis - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Graziani: “Al completo il Napoli non è inferiore a nessuno, se la gioca… - cn1926it : Orrico: “#Spalletti è uno sciamano, può svoltare qualsiasi tipo di gruppo” -