Calcio: Milan. Tomori negativo, subito al lavoro con i compagni (Di martedì 11 gennaio 2022) Il difensore inglese guarito dal Covid e torna a disposizione di Pioli MilanO - Buone notizie per il Milan di Stefano Pioli: Fikayo Tomori è risultato negativo al Covid - 19. Il 24enne difensore ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 11 gennaio 2022) Il difensore inglese guarito dal Covid e torna a disposizione di PioliO - Buone notizie per ildi Stefano Pioli: Fikayoè risultatoal Covid - 19. Il 24enne difensore ...

