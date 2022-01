Calcio | marcato | Roma è fatta per Oliveira e Mou chiama Ndombelè

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 gennaio 2022), 11 gen. (Adnkronos) - Prosegue il mercato dellaper rinforzare la squadra come richiesto da Josè Mourinho. Dopo l'arrivo di Maitland-Niles è imminente quello di Sergio. Il club giallorosso e il Porto sono a un passo dalla chiusura totale della trattativa. Il giocatore già domani potrebbe essere nella capitale. Trattativa definitiva sulla base del prestito per 1,5 milioni con diritto di riscatto a 13,5 milioni. Ma il mercato in entrata potrebbe non chiudersi qui visto che lainsiste per Tanguy Ndombélé che è in uscita dal Tottenham. Secondo il canale francese Telefoot, il club londinese vuole cedere il centrocampista già nella finestra di mercato invernale e José Mourinho avrebbeto il giocatore per convincerlo ad accettare i giallorossi.